Улицы и дворы в Биробиджане продезинфицируют после схода воды

СЕГОДНЯ 03:12 2019-09-04T05:18:22+03:00

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В Биробиджане продезинфицируют территории, которые совсем недавно были затоплены. Вода сошла и теперь предстоит масштабная работа по обеззараживанию. В первую очередь обработают улицы и дворы. К выполнению этого задания приступили вчера, 3 сентября.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, специалисты разводят дезинфицирующие реагенты в военной автоцистерне и распыляют их на освобожденных от воды территориях. К слову, вчера уже обработали 19 адресов.

В планах также проверить колодцы с питьевой водой. Пока они все закрыты в целях безопасности. Когда уровень грунтовых вод заметно снизится, специалисты обработают колодцы с питьевой водой, для этого уже приготовили все необходимые растворы и средства.

Отметим, что в областной столице не зафиксировали вспышек инфекционных заболеваний в районах затопления. Это итог прививочной кампании, которую развернули на время наводнения. На этой неделе медработники возобновят выезд в районы города, которые пострадали от паводка. Дополнительно пришло еще 100 ампул с вакциной.

ИСТОЧНИК KP.RU