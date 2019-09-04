СЕГОДНЯ 03:37 2019-09-04T05:19:22+03:00

В Хабаровске рассказали, где купить «Доступную рыбу» в 2019 году Фото: Правительство Хабаровского края

Дешевую горбушу уже продают на ярмарках «выходного дня» и в магазинах различных торговых сетей

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В Хабаровске продолжается продажа рыбы по сниженным ценам. Это значит, что торговые сети, где реализуют такой товар, устанавливают минимальную надбавку не более 20 процентов. Так, килограмм «социальной» горбуши стоит в магазинах максимум 144 рубля.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, «доступную рыбу» продают в «Самбери», «Амбаре» и «Ветеране». Также торговля идет на ярмарках «выходного дня» около торгового центра «Экодом» и КД «Русь» в Хабаровске.

Отметим, что до 10 сентября в продажу в магазины краевой столицы поступят еще несколько партий горбуши объемом более 30 тонн. Также «социальной» рыбой снабжают Нанайский, Вяземский, Советско-Гаванский, Ванинский районы, а также район имени Лазо. Напомним, в Комсомольск-на-Амуре и Амурск 19 августа привезли первую партию осенней горбуши.

ИСТОЧНИК KP.RU