2019-09-04T05:20:54+03:00
Происшествия

Министр МЧС России оценил готовность Хабаровского края к новой волне паводка

Евгений Зиничев отметил положительно работу единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Александр ШТААЛЬ
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Министр МЧС России оценил готовность Хабаровского края к новой волне паводкаМинистр МЧС России оценил готовность Хабаровского края к новой волне паводкаФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В Хабаровском крае прошло совещание по чрезвычайной ситуации в Хабаровском крае под руководством Евгения Зиничева, министра МЧС России. Глава ведомства оценил работу группировки МЧС и готовность региона к новой волне паводка. Так, на сегодняшний день, наращивают защитные сооружения до девяти метров, а в Комсомольске-на-Амуре гидросооружения подняли до 11 метров.

- Евгений Зиничев отметил положительно работу единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Амурской области и Хабаровском крае. С его слов, система РСЧС показала себя как единый действенный механизм, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Отметим, что с 4 по 9 сентября ожидаются дожди, 5-6 сентября - пик паводка в Комсомольске-на-Амуре, когда вода доберется до отметок в пределах 7,8-8,2 метра. Сегодня, 3 сентября зафиксировали подъем на уровне 778 сантиметров. Воду в городе откачивают 39 насосов мощностью 19,6 кубометра в час. В Хабаровском крае запланировали укрепление существующих дамб и строительство новых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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