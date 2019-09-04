2019-09-04T05:21:52+03:00
Общество

Туристические «фишки» Хабаровска оценят гости из корейского Пучона

В программе пребывания делегатов посещение комплекса «Русская деревня», площади «Города воинской славы» и других культурных объектов
Ольга КИВА
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Туристические «фишки» Хабаровска оценят гости из корейского ПучонаТуристические «фишки» Хабаровска оценят гости из корейского ПучонаФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровск прибыли гости из корейского Пучона. Представители города-побратима поставили себе целью узнать больше о туристической инфраструктуре краевой столицы. Кроме того, делегаты горят желанием обменяться опытом в области рекреации.

- Среди гостей 22 человека - представители нескольких управлений во главе с начальником отдела социального обеспечения. Такие поездки стали обычным делом для визитеров. Только раньше они часто выезжали в страны Юго-Восточной Азии, а сейчас переключились на города, с которыми у них установлены крепкие, дружественные связи, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Для гостей подготовили программу пребывания. Отметим, они собираются провести в краевой столице три дня. За это время принимающая сторона организует для них посещение туристического комплекса «Русская деревня», площадь «Города воинской славы» и других культурных объектов краевой столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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