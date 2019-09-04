2019-09-04T05:23:03+03:00
Общество

Отключения воды в Хабаровске закончатся 29 сентября 2019 года

Сейчас подачу ресурса ограничили в трех районах города
Ольга КИВА
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Отключения воды в Хабаровске закончатся 29 сентября 2019 годаОтключения воды в Хабаровске закончатся 29 сентября 2019 годаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Хабаровске началась пора гидравлических испытаний на теплосети. Так, на сегодняшний день подачу ресурса ограничили в домах Краснофлотского и Кировского районов в границах Амурского бульвара, улиц Шмидта, Шелеста, Воронежской и Ленинградской. Также горячую воду отключили в Железнодорожном районе. Исключением стали дома по улицах Аэродромная, Целинная, Геодезическая, Промывочная, Шмаковская и Костромская, ДОСы, район «Хабаровск-2».

Как отметили в пресс-службе филиала «Амурская генерация», дальше в очереди на отключение дома в Индустриальном районе, частично в Центральном и Железнодорожном районах. Подачу ресурса ограничат на две недели. С 23 по 29 сентября не будет воды в поселке Некрасовка.

С 16 по 20 сентября – в Кировском районе в границах Амурский бульвар – улица Джамбула - улица Металлистов - Тихоокеанская - Истомина – Амурский бульвар. Коснутся отключения и жителей Центрального района в пределах Амурского бульвара, улиц Шеронова, Ленина от площади Блюхера до Шевченко, Гамарника (нечетная сторона). Также в Индустриальном районе обезводят дома на улицах Калинина - переулок Доступный - Волочаевская, Гамарника (четная сторона).

ИСТОЧНИК KP.RU

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