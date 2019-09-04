2019-09-04T05:24:06+03:00
Происшествия

У хабаровчанина украли телефон прямо во время разговора

Происшествие случилось на автобусной остановке
Александр ШТААЛЬ
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У хабаровчанина украли телефон прямо во время разговораУ хабаровчанина украли телефон прямо во время разговораФото: Тимур ХАНОВ
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Хабаровчанин на остановке разговаривал по телефону, пока его грубым образом не прервал неизвестный. Некто подошел сзади, выхватил гаджет из рук и скрылся во дворах. Горожанин не оставил это дело, как есть и обратился в полицию за помощью.

- Заявитель рассказал, что успел разглядеть внешность нападавшего, поэтому описание внешности злоумышленника смогли составить. Вскоре в жилмассиве, где скрылся похититель телефона, нашли того самого подозреваемого. На требование остановиться и предъявить документы он не отреагировал, попытался убежать, но не смог – его задержали, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Похищенный телефон нашли и вернули законному владельцу. Как оказалось, у задержанного богатое криминальное прошлое. В свои 28 лет он семь раз привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабежи, мошенничество и разбойные нападения. Из колонии фигурант освободился в июле 2019 года. В этот раз в отношении парня завели уголовное дело по статье «Грабеж». Пока суд не избрал меру пресечения, фигурант будет находиться в изоляторе временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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