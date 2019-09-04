2019-09-04T06:57:46+03:00
Общество

На трассе «Амур» в ЕАО с 5 сентября возможны проблемы с проездом

Это вынужденная мера в связи с проведением ремонтных работ
Александр ШТААЛЬ
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На трассе «Амур» в ЕАО с 5 сентября возможны проблемы с проездомНа трассе «Амур» в ЕАО с 5 сентября возможны проблемы с проездомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Еврейской автономии паводком размыло участок федеральной трассы «Амур». Ранее об этом сообщили в ФКУ ДСД «Дальний Восток». В связи чем в регионе вынуждены были ввести ограничения на движение на этом участке дороги. Проезд транспорта запретили в районе поселка Волочаевка (2113 километр). Однако 2 сентября стало известно о возобновлении здесь движения всех видов транспорта.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, дорожники уже работают над восстановлением дорожного покрытия. Так, с 5 по 8 сентября 2019 года ночью с 00:00 до 3:00 на поврежденном участке федеральной автодороги «Амур» Чита - Хабаровск возможны временные остановки движения транспортных средств.

Жителям и гостям области приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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