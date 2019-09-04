Пешеход умер после аварии на «зебре» в Хабаровске

СЕГОДНЯ 05:50 2019-09-04T05:50:35+03:00

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В минувшие сутки, 3 сентября, в Хабаровске случилась авария, в результате которой погиб человек. Пострадавший – пешеход, который добирался до противоположного края дороги по «зебре». Для него светофор уже мигал зеленым. Однако в это время по улице Ленинградкой ехала машина, под колеса которой и угодил горожанин.

Как сообщил информированный источник, ни личность водителя, ни данные транспорта пока установить не удалось. Известно, что пострадавший скончался в больнице в течение суток после аварии. Проверка по данному инциденту идет.

Автолюбителей Хабаровска убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах во время управления машиной. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения и помните, от ваших действий зависит не только ваша жизнь, но и жизни других людей, случайно оказавшихся рядом.

ИСТОЧНИК KP.RU