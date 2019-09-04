Хабаровские пловцы впервые боролись за победу в открытой морской акватории
Хабаровские пловцы участвовали в соревнованиях этапа Кубка России на открытой воде. Состязания прошли во Владивостоке, на морской акватории. Спортсменам предстояло проплыть пять раз круг длиной в один километр. Чтобы преодолеть такое расстояние участникам понадобилось чуть больше часа. К слову, на такого рода соревнования хабаровчане отправились впервые, раньше показывать свои достижения им приходилось только в бассейнах.
- Первым финишировал 15-летний хабаровчанин Ярослав Яшин, который на минуту обогнал своего земляка Глеба Тарасова. Со слов самих пловцов, сложность соревнований была в волнах, с которыми приходилось бороться, - прокомментировали в краевом министерстве физической культуры и спорта.
Среди женщин на дистанции пять тысяч метров победила Евгения Белугина. Хабаровчанка завоевала «бронзу». Отметим, что в крае планируют и дальше отправлять пловцов на такие соревнования, ведь первый блин получился не комом, а значит, есть перспектива побед.
ИСТОЧНИК KP.RU