2019-09-04T07:00:08+03:00
Спорт

Хабаровские пловцы впервые боролись за победу в открытой морской акватории

И первый блин у них не получился комом - наши спортсмены взяли первое и третье места
Ольга КИВА
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Хабаровские пловцы впервые боролись за победу в открытой морской акватории ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского краяХабаровские пловцы впервые боролись за победу в открытой морской акватории ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края
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Хабаровские пловцы участвовали в соревнованиях этапа Кубка России на открытой воде. Состязания прошли во Владивостоке, на морской акватории. Спортсменам предстояло проплыть пять раз круг длиной в один километр. Чтобы преодолеть такое расстояние участникам понадобилось чуть больше часа. К слову, на такого рода соревнования хабаровчане отправились впервые, раньше показывать свои достижения им приходилось только в бассейнах.

- Первым финишировал 15-летний хабаровчанин Ярослав Яшин, который на минуту обогнал своего земляка Глеба Тарасова. Со слов самих пловцов, сложность соревнований была в волнах, с которыми приходилось бороться, - прокомментировали в краевом министерстве физической культуры и спорта.

Среди женщин на дистанции пять тысяч метров победила Евгения Белугина. Хабаровчанка завоевала «бронзу». Отметим, что в крае планируют и дальше отправлять пловцов на такие соревнования, ведь первый блин получился не комом, а значит, есть перспектива побед.

ИСТОЧНИК KP.RU

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