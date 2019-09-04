СЕГОДНЯ 06:47 2019-09-04T07:03:37+03:00

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В зоосаде «Приамурский» стартовала желудевая кампания. Она продлится с первого по тридцатое сентября. Суть ее в сборе подкормки для животных, которые совсем не прочь полакомиться вкусняшками, а заодно и запастись полезными микроэлементами к предстоящей зиме. К слову, желуди очень любят копытные, грызуны, медведи, а также представители семейства псовых и куньих.

- Участником акции может стать каждый посетитель зоосада. Тех, кто приложил немного усилий и помог в сборе желудей, ждут призы и подарки. Отметим, что лакомство для животных можно собирать и на территории питомника, и во время прогулки в лесу рядом с ним. Собранные плоды принимают на центральном входе в зоосад, - прокомментировали в зоосаде «Приамурский».

Напомним, что обязательное условие участия в акции – это регистрация и фото с собранным урожаем. Собирать нужно чистые и аккуратные желуди, не имеющие повреждений, плесени и гнили. В корзинке и ведерке с плодами не должно быть веток, листьев и пустых шляпок без плода. Все это животные есть не станут и спасибо вам за такое подношение не скажут.

Желудевая кампания стартовала в зоосаде под Хабаровском.

ИСТОЧНИК KP.RU