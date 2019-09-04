2019-09-04T07:45:32+03:00
Политика

Военные усиленно укрепляют дамбы на Индустриальном шоссе в Комсомольске

Бойцы уже «вложили» 10 тысяч мешков с песком в гидросооружение
Александр ШТААЛЬ
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Военные усиленно укрепляют дамбы на Индустриальном шоссе в КомсомольскеВоенные усиленно укрепляют дамбы на Индустриальном шоссе в КомсомольскеФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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Военные железнодорожники продолжают укреплять дамбы в Комсомольске-на-Амуре, только теперь они это делают в усиленном режиме. Так, на сегодняшний день они заложили в гидросооружение на Индустриальном шоссе порядка 10 тысяч мешков с песком.

- В рамках защиты города от «большой» воды, военнослужащие также доставляют на дамбу грунт грузовыми автомобилями. Сейчас стоит цель поднять защитное сооружение на высоту до девяти метров, - прокомментировали в пресс-службе Восточного военного округа.

Отметим, что за последние сутки военные смогли доставить на дамбу больше полутора тысяч кубометров породы. Также они продолжают загружать самосвалы, в том числе и сторонних организаций, грунтом, который разрабатывают бульдозерами и экскаваторами железнодорожного соединения. Всего для проведения превентивных работ в городе привлекли более 120 человек и около 25 единиц автомобильной и специальной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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