Военные усиленно укрепляют дамбы на Индустриальном шоссе в Комсомольске
Военные железнодорожники продолжают укреплять дамбы в Комсомольске-на-Амуре, только теперь они это делают в усиленном режиме. Так, на сегодняшний день они заложили в гидросооружение на Индустриальном шоссе порядка 10 тысяч мешков с песком.
- В рамках защиты города от «большой» воды, военнослужащие также доставляют на дамбу грунт грузовыми автомобилями. Сейчас стоит цель поднять защитное сооружение на высоту до девяти метров, - прокомментировали в пресс-службе Восточного военного округа.
Отметим, что за последние сутки военные смогли доставить на дамбу больше полутора тысяч кубометров породы. Также они продолжают загружать самосвалы, в том числе и сторонних организаций, грунтом, который разрабатывают бульдозерами и экскаваторами железнодорожного соединения. Всего для проведения превентивных работ в городе привлекли более 120 человек и около 25 единиц автомобильной и специальной техники.
ИСТОЧНИК KP.RU