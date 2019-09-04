Хабаровчанин бесплатно отработает за «засвеченный» в новой фирме паспорт

СЕГОДНЯ 08:00 2019-09-04T08:00:14+03:00

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Житель Хабаровска оказался фигурантом уголовного дела только потому, что предоставил свой паспорт для создания организации. Все бы ничего, но компания занималась незаконной банковской деятельностью. В итоге горожанина обвинили в предоставлении документа, с целью внесения подложных сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице.

- Суд установил, что 27 сентября 2017 года фигурант под видом учредителя и руководителя коммерческой фирмы, предоставил данные паспорта в ИФНС России по Железнодорожному району Хабаровска, с целью зарегистрировать финансовую организацию. На самом деле он не собирался заниматься предпринимательством в рамках этой компании. В результате преступных действий 2 октября 2017 года внесены в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Сам же обвиняемый свою вину признал, во всем сознался и даже раскаялся. В качестве наказания ему определили обязательные работы на срок 180 часов. Возможно, этого времени мужчине хватит, чтобы осознать содеянное и понять, что так поступать не нужно.

ИСТОЧНИК KP.RU