2019-09-04T08:22:31+03:00
Общество

Продавец в Биробиджане посмел торговать спиртным в «трезвый» понедельник

В отношении нарушителя начались административные разбирательства
Александр ШТААЛЬ
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Продавец в Биробиджане посмел торговать спиртным в «трезвый» понедельникПродавец в Биробиджане посмел торговать спиртным в «трезвый» понедельникФото: Олег ЗОЛОТО
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В Биробиджане беспардонный продавец посмел торговать спиртным в День знаний. Первого сентября по закону запрещено продавать алкогольные напитки. В этом году праздник выпал на воскресенье, поэтому торжественные линейки перенесли на понедельник 2 сентября. Автоматически этот день стал самым трезвым на неделе.

- Информацию о запрете торговли спиртным довели до всех предпринимателей города. Однако не все вняли предупреждениям. Так, в отношении одного торговца уже начали административные разбирательства. Причина – продажа алкоголя, несмотря на запрет, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Напомним, в Кодексе об административных правонарушениях предусмотрена статья за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Предпринимателей убедительно просят помнить об этом и не нарушать запреты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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