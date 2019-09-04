Для поисков пропавших отца и дочки в Хабаровском крае не хватает машины

СЕГОДНЯ 08:52 2019-09-04T08:52:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае продолжается подготовка поисковой экспедиции, которая отправится на реку Амгунь в район села Джамку. Здесь 21 июля 2019 года пропали отец и дочь. Ранее сообщалось, что глава семейства и трое детей сплавлялись на катамаране от станции Сулук по направлению к поселку Березовый. На втором катамаране в ними двигалась по реке еще одна группа туристов. В какой-то момент лодка с мужчиной и детьми перевернулась, двух ребят спасли, потому что на них были надеты спасательные жилеты. Судьба девочки и ее отца до сих пор неизвестна.

Своими силами собраться в дорогу у поисковиков не получилось. Они обратились за помощью к населению – нужны были лодка и машина, чтобы искатели добрались до места.

- Ранее сообщалось, что во время поисков понадобится мужская сила, потому что предстоит трудоемкая работа. Сейчас нужно найти машину, как на фото. Аренду готовы оплатить. Выезд команды запланировали на 10 сентября, - прокомментировали в ПСО «Амур-Поиск».

Пожалуйста, не оставайтесь равнодушными к чужой беде. Будем очень признательны за вашу помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU