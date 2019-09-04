2019-09-04T08:52:42+03:00
Общество

Для поисков пропавших отца и дочки в Хабаровском крае не хватает машины

Поисковики просят помочь, выезд экспедиции запланировали на 10 сентября
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Для поисков пропавших отца и дочки в Хабаровском крае не хватает машины ФОТО: ПСО «Амур-Поиск»Для поисков пропавших отца и дочки в Хабаровском крае не хватает машины ФОТО: ПСО «Амур-Поиск»
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае продолжается подготовка поисковой экспедиции, которая отправится на реку Амгунь в район села Джамку. Здесь 21 июля 2019 года пропали отец и дочь. Ранее сообщалось, что глава семейства и трое детей сплавлялись на катамаране от станции Сулук по направлению к поселку Березовый. На втором катамаране в ними двигалась по реке еще одна группа туристов. В какой-то момент лодка с мужчиной и детьми перевернулась, двух ребят спасли, потому что на них были надеты спасательные жилеты. Судьба девочки и ее отца до сих пор неизвестна.

Своими силами собраться в дорогу у поисковиков не получилось. Они обратились за помощью к населению – нужны были лодка и машина, чтобы искатели добрались до места.

- Ранее сообщалось, что во время поисков понадобится мужская сила, потому что предстоит трудоемкая работа. Сейчас нужно найти машину, как на фото. Аренду готовы оплатить. Выезд команды запланировали на 10 сентября, - прокомментировали в ПСО «Амур-Поиск».

Пожалуйста, не оставайтесь равнодушными к чужой беде. Будем очень признательны за вашу помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Летающими» танками удивят в Хабаровском крае в День танкиста
Продавец в Биробиджане посмел торговать спиртным в «трезвый» понедельник
Хабаровчанин бесплатно отработает за «засвеченный» в новой фирме паспорт
Военные усиленно укрепляют дамбы на Индустриальном шоссе в Комсомольске
Желудевая кампания стартовала в зоосаде под Хабаровском
Хабаровские пловцы впервые боролись за победу в открытой морской акватории
Пешеход умер после аварии на «зебре» в Хабаровске
На трассе «Амур» в ЕАО с 5 сентября возможны проблемы с проездом
У хабаровчанина украли телефон прямо во время разговора
Отключения воды в Хабаровске закончатся 29 сентября 2019 года
Туристические «фишки» Хабаровска оценят гости из корейского Пучона
Министр МЧС России оценил готовность Хабаровского края к новой волне паводка
В Хабаровске рассказали, где купить «Доступную рыбу» в 2019 году
Улицы и дворы в Биробиджане продезинфицируют после схода воды
Уровень Амура в Комсомольске 4 сентября 2019: вода стремится к восьми метрам
Жителя Хабаровского края обвиняют в смерти сгоревших детей и их мамы