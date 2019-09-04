2019-09-04T09:51:11+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае ищут пропавшего в поселке Черная речка рыбака

Предположительно мужчина исчез 21 августа
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае ищут пропавшего в поселке Черная речка рыбакаВ Хабаровском крае ищут пропавшего в поселке Черная речка рыбакаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Хабаровском крае организовали поиски рыбака. По предварительной информации, 65-летний мужчина отправился удить в район поселка Черная речка и пропал. О его исчезновении стало известно 21 августа. Да настоящего момента о его местонахождении ничего не известно.

- Сообщение о происшествии поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в понедельник, 2 сентября. Звонившие просили оказать помощь полиции в поисках. На сигнал отреагировали – 3 сентября в район предстоящих работ отправилась группа спасателей в составе четыре человек и одна единица техники, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Жителям края, отправляющимся на рыбалку, напоминают, что при нахождении рядом с водоемом нужно соблюдать правила безопасности. Пожалуйста, перед походом сообщите своим близким куда именно вы направляетесь и когда планируете вернуться. В экстренных случаях необходимо звонить по телефонам «112» или «101».

ИСТОЧНИК KP.RU

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