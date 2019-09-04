В Хабаровском крае ищут пропавшего в поселке Черная речка рыбака

СЕГОДНЯ 09:51 2019-09-04T09:51:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае организовали поиски рыбака. По предварительной информации, 65-летний мужчина отправился удить в район поселка Черная речка и пропал. О его исчезновении стало известно 21 августа. Да настоящего момента о его местонахождении ничего не известно.

- Сообщение о происшествии поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в понедельник, 2 сентября. Звонившие просили оказать помощь полиции в поисках. На сигнал отреагировали – 3 сентября в район предстоящих работ отправилась группа спасателей в составе четыре человек и одна единица техники, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Жителям края, отправляющимся на рыбалку, напоминают, что при нахождении рядом с водоемом нужно соблюдать правила безопасности. Пожалуйста, перед походом сообщите своим близким куда именно вы направляетесь и когда планируете вернуться. В экстренных случаях необходимо звонить по телефонам «112» или «101».

ИСТОЧНИК KP.RU