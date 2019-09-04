В ЕАО 190 домов остаются подтопленными «большой» водой

СЕГОДНЯ 10:23 2019-09-04T10:23:48+03:00

Однако в целом уровень воды в малых реках продолжает снижаться

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В Еврейской автономии понемногу стабилизируется паводковая ситуация. Эксперты отмечают, что уровень воды на малых реках области и реке Амур постепенно снижается. Даже выпавшие 1-2 сентября обильные осадки не смогли ухудшить ситуацию.

Как отметили в пресс-службе правительства области, на сегодняшний день подтоплены 190 жилых домов в 48 населенных пунктах. Также от большой воды пострадали две тысячи 512 приусадебных участков, четыре тысячи 512 дачных участков, 30 участков дорог общей протяженностью более 15 километров. Покинуть свои дома пришлось 53 подтопленцам, которые сейчас находятся в пунктах временного размещения.

На подтопленных территориях работают оценочные комиссии, также проводят дезинфекцию централизованных источников водоснабжения, обеззараживают территории, откуда ушла вода.

По информации из Амурской области, дополнительных сбросов с ГЭС не осуществляется, работа станции идёт в штатном режиме.

Роспотребнадзор напоминает, что в период подъёма грунтовых вод необходимо ограничить потребление воды из колодцев и водопроводов. Для питья и приготовления пищи рекомендуется использовать бутилированную воду.

ИСТОЧНИК KP.RU