СЕГОДНЯ 09:21 2019-09-04T09:21:37+03:00

«Летающими» танками удивят в Хабаровском крае в День танкиста Фото: Алексей БУЛАТОВ

Показательное выступление зрители увидят в День открытых дверей в учебном центре Восточного военного округа

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В Хабаровском крае готовятся отметить День танкиста, который состоится в день открытых дверей в учебном центре подготовки младших специалистов танковых войск Восточного военного округа. Для гостей подготовили отличную программу времяпрепровождения.

- Посетители мероприятия увидят современную технику и вооружение, посмотрят на выступления военнослужащих, обладающих мастерством владения карабином. Также гостям покажут, как работает группа антитеррора, выполняющая задачи по деблокированию захваченного условными террористами танка, - прокомментировали в пресс-службе Восточного военного округа.

«Фишкой» мероприятия станет «Танковый вальс», когда с использованием боевых машин продемонстрируют навыки вождения и боевую стрельбу. Также будут «летающие» танки, стреляющие в «полете» с трамплина. Желающие попробуют настоящую солдатскую кашу.

День танкиста в регионе отметят 7 сентября на базе учебного центра подготовки младших специалистов танковых войск. Адрес: поселок Таежное, 49 километр трассы Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре. Начало в 10:00, вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU