Вузы хабаровского края приняли свыше шести с половиной тысяч новых студентов

СЕГОДНЯ 10:58 2019-09-04T10:58:59+03:00

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В Хабаровском крае подвели предварительные итоги приемной кампании в вузах и техникумах. Так, к занятиям в вузах впервые приступили больше шести с половиной тысяч студентов, а в сузах - семь тысяч 291 человек. В целом за время приемной кампании от абитуриентов поступило около 22 тысяч заявлений о поступлении в высшие учебные заведения, при этом третья часть документов от жителей 35 других регионов страны. По предварительным итогам зачислено 228 иностранных граждан.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, востребованными среди молодежи профессиями стали юриспруденция, менеджмент и экономика. На эти специальности конкурс составлял от 25 до 30 заявлений на место. До 35 человек претендовали на место студента по специальности «Лечебное дело и стоматология», 42 человека – на место по специальности «Информатика и вычислительная техника». Меньшим спросом пользовались специальности «Прикладная математика», «Нефтегазовое дело», «Строительство уникальных зданий и сооружений», где конкурс был примерно по 15 заявлений на место.

Отметим также, что в сузах края начали обучать новым профессиям. В их числе «Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики», «Дефектоскопист», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Технология эстетических услуг», «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых» и другие. Начали обучаться и инвалиды профессиям «Кондитер» на базе Хабаровского технологического колледжа и «Слесарь строительный» на базе Хабаровского промышленно-экономического техникума.

ИСТОЧНИК KP.RU