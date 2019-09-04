СЕГОДНЯ 11:30 2019-09-04T11:30:41+03:00

Учебный год для детей в Хабаровском крае начался с похода в заповедник Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

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Новый учебный год для ребят из поселка Березовка начался с похода в заповедник. В «Большехехцирском» побывали ученики пятого класса школы №2. Полтора часа школьники любовались красотами здешнего леса, шли по экологической тропе, фотографировали и даже побегали по живописной полянке.

- К сожалению, весь маршрут пройти не удалось из-за подтопления территории. Однако времени, которое ребята провели на природе хватило, чтобы пособирать с земли на память желуди и плоды маньчжурского ореха. После прогулки дети отправились в музей Природы, - прокомментировали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Прогулка оказалась не только познавательной, но насыщающей кислородом. От переизбытка свежего воздуха дети стали немного сонными и вялыми. Тогда организаторы экскурсии слегка изменили формат отдыха – ребят разместили на мягком ковре в центре музея и устроили игру с подушками, в которой нужно было угадывать животных по следам.

ИСТОЧНИК KP.RU