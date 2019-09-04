2019-09-04T12:03:03+03:00
Происшествия

Комсомольчан просят воздержаться от откачки грунтовых вод из подвалов

Сейчас подтоплены помещения в 156 многоквартирниках
Ольга КИВА
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Комсомольчан просят воздержаться от откачки грунтовых вод из подваловКомсомольчан просят воздержаться от откачки грунтовых вод из подваловФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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Гидрологическая обстановка в Комсомольске-на-Амуре продолжает оставаться напряженной. На сегодняшний день угроза наблюдается не только со стороны разливающейся реки. Так, уровень грунтовых вод тоже увеличивается, из-за чего вода попадает в подвалы многоквартирных домов. По последней информации на сегодня, 4 сентября, подтоплены помещения в 156 домах. Кроме того, затоплены дворы, огороды и подполы частных домов.

- Жителей города убедительно просят воздержаться от откачки грунтовых вод из подвалов. Это объясняют тем, что в процессе откачки вместе с водой удаляются твердые частицы. Если вода поступает в подвал и откачивается регулярно, грунт водоносных слоев со временем вымывается и теряет плотность. Это может привести к увеличению поступления воды в подвал, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, сегодня утром, 4 сентября, уровень воды в Амуре у Комсомольска достиг отметки в 778 сантиметров. По прогнозам гидрологов, река и дальше будет «подрастать».

ИСТОЧНИК KP.RU

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