2019-09-05T01:02:32+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 5 сентября 2019 года: днем до +28, возможен небольшой дождь

Лето в сентябре решило взять реванш за прохладный август
Ольга КИВА
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Погода в Хабаровске на 5 сентября 2019 года: днем до +28, возможен небольшой дождьПогода в Хабаровске на 5 сентября 2019 года: днем до +28, возможен небольшой дождьФото: Надежда ВЫХОДЦЕВА
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В Биробиджане небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +28+30.

В Хабаровске возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Ночью +16+18. Днем +26+28.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +28+30.

В Советской Гавани и Ванино возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +27+29.

В Комсомольске-на-Амуре дождь. Ветер юго-западный 12-17 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +23+25.

В Чегдомыне сильный дождь. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +22+24.

В Николаевске-на-Амуре дождь. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +18+20.

В Охотске без существенных осадков. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +17+19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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