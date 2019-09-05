В Биробиджане чудом успели спасти тонущего человека

СЕГОДНЯ 01:31 2019-09-05T01:31:32+03:00

Пострадавший из последних сил звал на помощь и его услышали

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В Биробиджане чудом успели спасти тонущего мужчину. Происшествие случилось вечером 2 сентября на реке Бира. Крики о помощи случайно услышали сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам. Несколько секунд спустя они заметили и самого пострадавшего, который из последних сил бил руками по воде посреди течения реки.

- Реакция была молниеносной – в сторону тонущего отправили лодку. Как только группа приблизилась к мужчине, ему бросили спасательный круг. Когда удалось подтянуть его к лодке, стали за руки затаскивать на борт. Потом доставили промокшего и озябшего купальщика на берег, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

На суше пострадавшего уже передали врачам скорой помощи. Врачей вызвали очевидцы, которые заметили происходящее в воде. Человек чудом выжил, несмотря на то, что долго находился в полноводной реке.

Жителям области напоминают, что купальный сезон в регионе закрыт. В экстренных случаях необходимо звонить по телефонам «112» или «101».

ИСТОЧНИК KP.RU