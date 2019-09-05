Уровень Амура в Хабаровске 5 сентября 2019: вода на отметке в 620 сантиметров

СЕГОДНЯ 02:07 2019-09-05T02:07:32+03:00

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Уровень воды в Хабаровске на шесть часов утра 5 сентября составил 620 сантиметров. Такие данные опубликовали на интернет-портале ФГБУ «Дальневосточное УГМС». Отметим, что на сегодняшний день в целом на реках Приамурья сохраняется повышенная водность.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в крае затоплены поймы рек Амур, Уссури, Подхоренок, Кия, Кур, Тунгуска, Манома и Амгунь. Выше отметки опасного явления поднялась вода на Нижнем Амуре на участке до села, на уровне отметки неблагоприятного явления - на Амуре в Ульчском районе, на реке Уссури в Бикинском, Вяземском, имени Лазо районах, на реках Кур, Тунгуска в Хабаровском районе.

Отметим также, что спад воды отмечают на Амуре на участке впадения рек Сунгари и Уссури и в селе Троицком Нанайского района. На сегодняшний день действует в регионе штормовое предупреждение. Так, на Нижнем Амуре в ближайшие дни сохранится тенденция подъема на 5-12 сантиметров в сутки. При этом на реке Уссури в ближайшие 1-2 дня на участке село Венюково - устье колебаний уровня воды не ожидается. Гребень паводка проходит в Вяземском районе на реке Подхоренок у поселка Дормидонтовка.

ИСТОЧНИК KP.RU