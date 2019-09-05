Из Китая на Хабаровский край идет тайфун «Линлин»

СЕГОДНЯ 02:29 2019-09-05T02:29:56+03:00

Жителей региона убедительно просят отложить походы в лес и рыбалку на время непогоды

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На Хабаровский край из Китая идет тайфун «Линлин». По прогнозам синоптиков, во власти непогоды регион окажется в период с 8 по 9 сентября. На это время местных жителей убедительно просят отложить походы в лес и рыбалку. Тайфун обрушится на край в виде сильных дождей и порывистого ветра, в частности непогода затронет бассейн Сунгари и Уссури.

Как сообщили в Дальневосточном гидрометцентре, первым из дальневосточных регионов удар стихии примет Приморье, затем - Хабаровский край и ЕАО. Сумма осадков может составить 30-50 миллиметров, а в отдельных районах более 50-90 миллиметров. Обильные дожди могут повлиять на уровень воды в Амуре. Возможен дополнительный подъем воды в реке на 10-20 сантиметров.

Жителей края убедительно просят во время непогоды быть предельно внимательными и осторожными. Так, из сильного ветра возможны падения деревьев и различных конструкций. Есть вероятность, что из-за стихии будут нарушения в работе объектов транспорта, энергоснабжения и ЖКХ, а на дорогах ухудшится видимость.

Напомним, в экстренном случае нужно звонить по телефонам «112» и «101».

ИСТОЧНИК KP.RU