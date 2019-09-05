2019-09-05T02:29:56+03:00
Происшествия

Из Китая на Хабаровский край идет тайфун «Линлин»

Жителей региона убедительно просят отложить походы в лес и рыбалку на время непогоды
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Из Китая на Хабаровский край идет тайфун «Линлин»Из Китая на Хабаровский край идет тайфун «Линлин»Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

На Хабаровский край из Китая идет тайфун «Линлин». По прогнозам синоптиков, во власти непогоды регион окажется в период с 8 по 9 сентября. На это время местных жителей убедительно просят отложить походы в лес и рыбалку. Тайфун обрушится на край в виде сильных дождей и порывистого ветра, в частности непогода затронет бассейн Сунгари и Уссури.

Как сообщили в Дальневосточном гидрометцентре, первым из дальневосточных регионов удар стихии примет Приморье, затем - Хабаровский край и ЕАО. Сумма осадков может составить 30-50 миллиметров, а в отдельных районах более 50-90 миллиметров. Обильные дожди могут повлиять на уровень воды в Амуре. Возможен дополнительный подъем воды в реке на 10-20 сантиметров.

Жителей края убедительно просят во время непогоды быть предельно внимательными и осторожными. Так, из сильного ветра возможны падения деревьев и различных конструкций. Есть вероятность, что из-за стихии будут нарушения в работе объектов транспорта, энергоснабжения и ЖКХ, а на дорогах ухудшится видимость.

Напомним, в экстренном случае нужно звонить по телефонам «112» и «101».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ЕАО потратят на ликвидацию последствий паводка 26 миллионов рублей
Хабаровский край дополнительно получит новые школьные автобусы
В Хабаровске «прикрыли» сайт, создающий угрозу преступления
Военные достроили дамбу на Индустриальном шоссе в Комсомольске
Грузовик чуть не пал жертвой опрометчивости хабаровчанина-должника
Искусственный интеллект проникнет в здравоохранение Хабаровского края
В Хабаровске «чугунные» воры не смогут украсть решетки с канализаций
Уровень Амура в Комсомольске 5 сентября 2019: вода на отметке в 787 сантиметров
Уровень Амура в Хабаровске 5 сентября 2019: вода на отметке в 620 сантиметров
В Биробиджане чудом успели спасти тонущего человека
Погода в Хабаровске на 5 сентября 2019 года: днем до +28, возможен небольшой дождь
Комсомольчан просят воздержаться от откачки грунтовых вод из подвалов
Учебный год для детей в Хабаровском крае начался с похода в заповедник
Вузы Хабаровского края приняли свыше шести с половиной тысяч новых студентов