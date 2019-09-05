Уровень Амура в Комсомольске 5 сентября 2019: вода на отметке в 787 сантиметров
Утром 5 сентября, уровень Амура в Комсомольске зафиксировали на отметке в 787 сантиметров. Об этом сообщили в управлении ГОЧС администрации города. Похоже, самые пессимистичные прогнозы гидрологов сбываются и вода все таки доберется до отметки в восемь метров. Согласно прогнозам специалистов в ближайшие стуки река подрастет еще на девять сантиметров. Напомним, опасной ситуация с наводнением стала, когда Амур «перешагнул» отметку в 650 сантиметров.
Отметим также, что в краевой столице паводок постепенно отступает. Так, по данным на шесть часов утра 5 сентября, вода в реке была на отметке в 620 сантиметров. Спад воды отмечают на Амуре на участке впадения рек Сунгари и Уссури и в селе Троицком Нанайского района. На Нижнем Амуре в ближайшие дни сохранится тенденция подъема на 5-12 сантиметров в сутки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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