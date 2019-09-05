2019-09-05T03:16:01+03:00
Общество

В Хабаровске «чугунные» воры не смогут украсть решетки с канализаций

Просто потому что новые полимерные крышки некуда будет сдавать
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске «чугунные» воры не смогут украсть решетки с канализацийВ Хабаровске «чугунные» воры не смогут украсть решетки с канализацийФото: Иван МАКЕЕВ
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В Хабаровске весьма нестандартно решили бороться с ворами чугунных канализационных решеток. Безответственные и корыстные злоумышленники таскают необходимый инвентарь с дорог, не задумываясь о том, что горожане или животные могут провалиться в неприкрытые люки. При этом за каждую украденную крышку они получают от скупщиков примерно по 500 рублей. Покончить с «черным» бизнесом решили просто – стали менять чугунные решетки на полимерные.

- За прошлый год ущерб от действий «чугунных» воров оценили более чем в семь миллионов рублей. При этом убытки измеряют не только в деньгах, ведь дорожники тратят рабочее время на поиск разграбленных участков ливневой канализации и монтаж новых крышек, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, ранее вместо чугунных решеток в городе стали устанавливать более дешевые металлические крышки. Однако и мимо них воры не могли пройти спокойно. Теперь вместо металлических стали устанавливать песчано-полимерные. Их точно не стащат похитители, потому что некуда будет сдать, они легко монтируются и у них почти не ограничен срок службы. Да и стоят они дешевле, чем чугунные изделия. Новые решетки уже установили на пересечении улицы Тургенева и Уссурийского бульвара, на улицах Местной, Лейтенанта Орлова, Ленинградской – всего с десяток трасс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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