Грузовик чуть не пал жертвой опрометчивости хабаровчанина-должника

СЕГОДНЯ 04:16 2019-09-05T04:16:29+03:00

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Житель Хабаровска умудрился сам себе создать проблему – нанес ущерб на 421 тысячу рублей в результате административного правонарушения. Однако платить такую сумму горожанин явно не собирался. Разбудить в мужчине совесть пробовали разными способами, Действенным оказался только один.

- Сначала в отношении грузовика, который принадлежал должнику ввели ограничения на регистрационные действия. То есть горожанин больше не мог самостоятельно распоряжаться своим автомобилем. Потом на эту же машину наложили арест и дали должнику 10 суток, чтобы решить финансовый вопрос, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

К слову, до ареста имущества мужчина пытался скрыть грузовик, но автомобиль объявили в розыск. Когда должника буквально приперли к стенке, ему не оставалось ничего другого, как быстро найти нужную сумму и погасить задолженность. В итоге арест с автомобиля сняли, а исполнительное производство закончили.

ИСТОЧНИК KP.RU