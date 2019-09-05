Военные достроили дамбу на Индустриальном шоссе в Комсомольске

СЕГОДНЯ 04:50 2019-09-05T04:50:13+03:00

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В Комсомольске военные железнодорожники закончили строительство второго гидросооружения. Оно находится на Индустриальном шоссе. Для укрепления этого объекта использовали больше 21 тысячи мешков с песком, общий объем материала составил более 600 тонн.

Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, военные также продолжают доставлять грунт грузовыми автомобилями на дамбу, расположенную на прибрежной линии. Эту работу выполняют с целью поднять защитное сооружение до отметки в девять метров. На объект за сутки привезли почти полторы тысячи кубометров породы.

Отметим, в рамках защиты города от наводнения военные также продолжают разрабатывать и отгружать бульдозерами и экскаваторами грунт в самосвалы, в том числе сторонних организаций. За последние сутки они уже «отработали» около двух тысяч кубометров породы.

ИСТОЧНИК KP.RU