Искусственный интеллект проникнет в здравоохранение Хабаровского края

СЕГОДНЯ 03:48 2019-09-05T03:48:59+03:00

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В Хабаровском крае собираются изучать возможности применения на практике искусственного интеллекта. Эта одна из позиций, которую собираются осуществить в рамках подписанного на ВЭФ соглашения между региональным минздравом и Дальневосточным банком ПАО «Сбербанк».

- Документом также предусмотрена совместная работа в области пилотирования медицинских информационных систем, телемедицины, систем дистанционного мониторинга пациентов. Кроме того, работу будут вести в части онлайн-обучения медицинских специалистов, геномики и роботизации технологических процессов в медицине, - прокомментировали в краевом минздраве.

Пилотные проекты собираются запустить сразу в нескольких медучреждениях региона. Это позвонить изучения возможностей искусственного интеллекта в диагностике острого нарушения мозгового кровообращения на основе анализа бесконтрастных компьютерных томограмм. Новшество планируют опробовать для обнаружения новообразований молочной железы на маммографических снимках, выявления нарушений ритма на электрокардиограмме и для диагностики патологии органов грудной клетки на основе анализа различных медицинских изображений.

ИСТОЧНИК KP.RU