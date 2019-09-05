2019-09-05T03:48:59+03:00
Здоровье

Искусственный интеллект проникнет в здравоохранение Хабаровского края

Пилотные проекты собираются запустить сразу в нескольких медучреждениях региона
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Искусственный интеллект проникнет в здравоохранение Хабаровского края ФОТО: Министерство здравоохранения Хабаровского краяИскусственный интеллект проникнет в здравоохранение Хабаровского края ФОТО: Министерство здравоохранения Хабаровского края
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае собираются изучать возможности применения на практике искусственного интеллекта. Эта одна из позиций, которую собираются осуществить в рамках подписанного на ВЭФ соглашения между региональным минздравом и Дальневосточным банком ПАО «Сбербанк».

- Документом также предусмотрена совместная работа в области пилотирования медицинских информационных систем, телемедицины, систем дистанционного мониторинга пациентов. Кроме того, работу будут вести в части онлайн-обучения медицинских специалистов, геномики и роботизации технологических процессов в медицине, - прокомментировали в краевом минздраве.

Пилотные проекты собираются запустить сразу в нескольких медучреждениях региона. Это позвонить изучения возможностей искусственного интеллекта в диагностике острого нарушения мозгового кровообращения на основе анализа бесконтрастных компьютерных томограмм. Новшество планируют опробовать для обнаружения новообразований молочной железы на маммографических снимках, выявления нарушений ритма на электрокардиограмме и для диагностики патологии органов грудной клетки на основе анализа различных медицинских изображений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ЕАО потратят на ликвидацию последствий паводка 26 миллионов рублей
Хабаровский край дополнительно получит новые школьные автобусы
В Хабаровске «прикрыли» сайт, создающий угрозу преступления
Военные достроили дамбу на Индустриальном шоссе в Комсомольске
Грузовик чуть не пал жертвой опрометчивости хабаровчанина-должника
В Хабаровске «чугунные» воры не смогут украсть решетки с канализаций
Уровень Амура в Комсомольске 5 сентября 2019: вода на отметке в 787 сантиметров
Из Китая на Хабаровский край идет тайфун «Линлин»
Уровень Амура в Хабаровске 5 сентября 2019: вода на отметке в 620 сантиметров
В Биробиджане чудом успели спасти тонущего человека
Погода в Хабаровске на 5 сентября 2019 года: днем до +28, возможен небольшой дождь
Комсомольчан просят воздержаться от откачки грунтовых вод из подвалов
Учебный год для детей в Хабаровском крае начался с похода в заповедник
Вузы Хабаровского края приняли свыше шести с половиной тысяч новых студентов