2019-09-05T05:16:12+03:00
Общество

В Хабаровске «прикрыли» сайт, создающий угрозу преступления

Посетителям ресурса предлагали купить поддельные документы, что само по себе уже правонарушение
Ольга КИВА
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В Хабаровске «прикрыли» сайт, создающий угрозу преступленияВ Хабаровске «прикрыли» сайт, создающий угрозу преступленияФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В Хабаровске ограничили доступ к сайту, где были опубликованы предложения о продаже поддельных документов об образовании. Посетители ресурса имели возможность в любое время зайти и сделать заказ, что само по себе уже правонарушение. Ограничения или предупреждения владельцы портала также не публиковали.

- В «ассортименте» торговцев были дипломы о среднем, специальном и высшем образовании, а также аттестаты, свидетельства и справки. Согласно закону «Об информации, информационных технологиях и защите информации» распространять данные, за которые можно привлечь к уголовной или административной ответственности, запрещено. Также в уголовном кодексе есть статья за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей и бланков, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Отметим, что свободный доступ к сайту с подобными материалами нарушает права неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, потому что распространение противоправной информации создает угрозу совершения преступлений. Поэтому через суд прокурор добился, чтобы опубликованную информацию признали незаконной, а доступ к ресурсу ограничили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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