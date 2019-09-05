Хабаровский край дополнительно получит новые школьные автобусы

СЕГОДНЯ 05:44 2019-09-05T05:44:24+03:00

Ожидается, что в регион доставят один автобус, рассчитанный на 12 человек и шесть, предназначенных для перевозки 21-24 человек

Изменить размер текста: A A

Хабаровский край получит дополнительно новые школьные автобусы. Машины выделят в рамках распоряжения, подписанного в правительстве страны. Между субъектами России распределили две тысячи 451 единицу транспорта, семь из них отправят в дальневосточный регион.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, среди производителей автобусов только отечественные предприятия. Среди машин, которые получит край, будет один полноприводный автобус вместимостью до 12 человек и шесть единиц транспорта, предназначенного для перевозки 21-24 человек.

Напомним, в начале 2019 года в регион доставили 16 автобусов, которые распределили между школами Ванинского, Верхнебуреинского, Комсомольского, Нанайского, Николаевского, Советско-Гаванского, Солнечного, имени Лазо и имени Полины Осипенко районов. В новом учебном году благодаря этому виду транспорта смогли организовать доставка к учебным заведениям больше пяти с половиной тысяч ребят. На линии работают 132 машины.

ИСТОЧНИК KP.RU