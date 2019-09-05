2019-09-05T06:14:03+03:00
Происшествия

В ЕАО потратят на ликвидацию последствий паводка 26 миллионов рублей

Деньги выделили из резервного фонда
Александр ШТААЛЬ
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В ЕАО потратят на ликвидацию последствий паводка 26 миллионов рублейВ ЕАО потратят на ликвидацию последствий паводка 26 миллионов рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Еврейской автономии из резервного фонда выделили 26 миллионов рублей, необходимых для ликвидации последствий паводка. Деньги распределяют в том числе между районам, оказавшимися во власти водной стихии. Например, Смидовичскому району досталось больше 850 тысяч рублей, почти 900 литров автомобильного бензина и два миллиона 300 тысяч рублей на покупку дизельного топлива. На эти же цели мэрии Биробиджана выделили около одного миллиона 400 тысяч рублей. А для финансирования расходов на аварийно-восстановительные работы системы водоотведения предоставлено более двух миллионов рублей.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, на строительство временного защитного сооружения в селе Головино Биробиджанского района потратили больше 220 тысяч рублей. Восстановительные работы на дороге между селами Пашково и Радде обошлись в сумму около двух миллионов 400 тысяч рублей, а работы на дороге в Облученском районе - почти в один миллиона рублей.

Также потратили деньги на покупку горюче-смазочных материалов в Ленинский район около 2 миллионов рублей, на имущество для размещения эвакуированных – больше одного миллиона 400 тысяч рублей, на еду для эвакуированных в Биробиджане выделено 500 тысяч рублей. Часть денег понадобилась для покупки вакцин, ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в области. Также из резервного фонда выделили насосное оборудование и дизельную электростанцию.

На сегодняшний день, продолжается работа оценочных комиссий по определению ущерба, нанесенного паводком на территории области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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