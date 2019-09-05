2019-09-05T07:10:36+03:00
Происшествия

Спецкомиссия оценит ущерб подтопленцев в Комсомольске

От «большой воды» пострадал 91 жилой дом, 296 приусадебных участков, 156 подвалов многоквартирников
Ольга КИВА
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Спецкомиссия оценит ущерб подтопленцев в КомсомольскеСпецкомиссия оценит ущерб подтопленцев в КомсомольскеФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В Комсомольске-на-Амуре создали оценочную комиссию, задача которой рассчитать суммы ущерба, нанесенного имуществу граждан, оказавшихся в зоне подтопления. По последним данным «большая вода» зашла в 91 индивидуальный дом, на 296 приусадебных участка. Также грунтовые воды просочились в 156 подвалов многоквартирных домов. От электричества отключили 65 жилых домов из зоны подтопления.

Как отметили в городской администрации, среди эвакуированных горожан 28 человек сейчас находятся в пунктах временного размещения. Продолжается работа по укреплению защитных сооружений вокруг микрорайона Менделеева. К работам также привлекли водолазов, которые дополнительно выполнили тампонаж шибера на Теплом ключе.

Отметим, что помощь городу поступает от правительства края и руководства страны. Ситуацию также оценил Евгений Зиничев, министр МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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