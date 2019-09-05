Риелторов Хабаровска подключили к расселению жильцов аварийных домов

СЕГОДНЯ 07:19 2019-09-05T08:07:14+03:00

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В Хабаровске продолжается кампания по переселению жильцов из аварийных домов. До конца года администрации нужно предоставить горожанам 64 новые квартиры. Чтобы этот вопрос решался быстрее, в мэрии решили призвать на помощь профессиональных риелторов.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, 13 квартир уже выделили из свободного муниципального фонда. Остальные предложения выставили на единой электронной площадке «Росэлторг». Однако для совершения сделки собственникам недвижимости по закону необходимо пройти ряд процедур.

Так, потенциальным участникам торгов нужно получить цифровую подпись и подтвердить денежное обеспечение заявки. Однако не все могут себе это позволить. Если работать через риелтора, то участие в торгах уже не будет таким накладным. На сегодняшний день желание участвовать в решении квартирного вопроса высказали 17 риелторских организаций Хабаровска. На покупку жилья Хабаровску выделили из федерального центра больше 100 миллионов рублей. Напомним, в этом году планируют расселить восемь бараков, расположенных в разных районах города.

ИСТОЧНИК KP.RU