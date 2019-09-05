СЕГОДНЯ 07:51 2019-09-05T08:08:17+03:00

Юные пловцы в Хабаровском крае не заметят, как обновится их бассейн ФОТО: Официальный сайт органов местного самоуправления Амурского района

На время ремонта ребята из Амурска будут заниматься в другом комплексе

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В Амурске собираются привести в порядок бассейн МБУ ДЮСШ, расположенный по адресу: улица Амурская, 3а. По плану работы начнутся в октябре этого года, а закончатся в начале 2020 года. Однако реконструкция никак не отразится на тренировках юных спортсменов.

Как отметили в районной администрации, в городе будут работать еще два бассейна, расположенные по адресам улица Школьная, 9, и проспект Строителей, 47, при Амурском политехническом техникуме. В первом комплексе собираются проводить учебно-тренировочные занятия для воспитанников из МБУ ДЮСШ. Сюда же планируют пускать посетителей за плату. К слову, для второй категории визитеров даже подготовят специальный график.

Отметим также, что с началом отопительного сезона любители плавания смогут посещать бассейн Амурского политехнического техникума. О работе бассейнов сообщат дополнительно. Жителям города приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU