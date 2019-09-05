2019-09-05T08:08:17+03:00
Спорт

Юные пловцы в Хабаровском крае не заметят, как обновится их бассейн

На время ремонта ребята из Амурска будут заниматься в другом комплексе
Ольга КИВА
Поделиться:
Юные пловцы в Хабаровском крае не заметят, как обновится их бассейн ФОТО: Официальный сайт органов местного самоуправления Амурского районаЮные пловцы в Хабаровском крае не заметят, как обновится их бассейн ФОТО: Официальный сайт органов местного самоуправления Амурского района
Изменить размер текста:

В Амурске собираются привести в порядок бассейн МБУ ДЮСШ, расположенный по адресу: улица Амурская, 3а. По плану работы начнутся в октябре этого года, а закончатся в начале 2020 года. Однако реконструкция никак не отразится на тренировках юных спортсменов.

Как отметили в районной администрации, в городе будут работать еще два бассейна, расположенные по адресам улица Школьная, 9, и проспект Строителей, 47, при Амурском политехническом техникуме. В первом комплексе собираются проводить учебно-тренировочные занятия для воспитанников из МБУ ДЮСШ. Сюда же планируют пускать посетителей за плату. К слову, для второй категории визитеров даже подготовят специальный график.

Отметим также, что с началом отопительного сезона любители плавания смогут посещать бассейн Амурского политехнического техникума. О работе бассейнов сообщат дополнительно. Жителям города приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Врачи поезда «Академик Федор Углов» доберутся до глубинки Хабаровского края
В Хабаровске стартовал четырехмесячный Фестиваль индийской культуры
Березовый сок из Хабаровского края оценил полпред Юрий Трутнев
«Большая вода» довольно быстро отступает в Еврейской автономии
Пенсионерам из бывших госслужащих в ЕАО не выплачивали надбавку
Владимир Путин дал старт работе международного терминала аэропорта в Хабаровске
Риелторов Хабаровска подключили к расселению жильцов аварийных домов
Спецкомиссия оценит ущерб подтопленцев в Комсомольске
В ЕАО потратят на ликвидацию последствий паводка 26 миллионов рублей
Хабаровский край дополнительно получит новые школьные автобусы
В Хабаровске «прикрыли» сайт, призывающий совершить преступление
Военные достроили дамбу на Индустриальном шоссе в Комсомольске
Грузовик чуть не пал жертвой опрометчивости хабаровчанина-должника
Искусственный интеллект проникнет в здравоохранение Хабаровского края
В Хабаровске «чугунные» воры не смогут украсть решетки с канализаций
Уровень Амура у Комсомольска 5 сентября 2019: вода на отметке в 787 сантиметров
Из Китая на Хабаровский край идет тайфун «Линлин»
Уровень Амура у Хабаровска 5 сентября 2019: вода на отметке в 620 сантиметров
В Биробиджане чудом успели спасти тонущего человека
Погода в Хабаровске на 5 сентября 2019 года: днем до +28, возможен небольшой дождь
Комсомольчан просят воздержаться от откачки грунтовых вод из подвалов
Учебный год для детей в Хабаровском крае начался с похода в заповедник
Вузы Хабаровского края приняли свыше шести с половиной тысяч новых студентов