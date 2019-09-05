Юные пловцы в Хабаровском крае не заметят, как обновится их бассейн
В Амурске собираются привести в порядок бассейн МБУ ДЮСШ, расположенный по адресу: улица Амурская, 3а. По плану работы начнутся в октябре этого года, а закончатся в начале 2020 года. Однако реконструкция никак не отразится на тренировках юных спортсменов.
Как отметили в районной администрации, в городе будут работать еще два бассейна, расположенные по адресам улица Школьная, 9, и проспект Строителей, 47, при Амурском политехническом техникуме. В первом комплексе собираются проводить учебно-тренировочные занятия для воспитанников из МБУ ДЮСШ. Сюда же планируют пускать посетителей за плату. К слову, для второй категории визитеров даже подготовят специальный график.
Отметим также, что с началом отопительного сезона любители плавания смогут посещать бассейн Амурского политехнического техникума. О работе бассейнов сообщат дополнительно. Жителям города приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU