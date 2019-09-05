Пенсионерам из бывших госслужащих в ЕАО не выплачивали надбавку

СЕГОДНЯ 08:53 2019-09-05T08:53:04+03:00

Через суд пожилые люди смогли «выбить» положенные и не выданные 787 тысяч рублей

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В Еврейской автономии поводом для судебного разбирательства стали невыплаченные надбавки к пенсиям. Среди заявителей были бывшие муниципальные служащие. По закону им полагается денежная прибавка за выслугу в двадцать пять лет, однако в администрации Биробиджанского района об этом регулярно забывают. Между тем, нарушения требований закона допустимы, если счета администрации района арестованы.

- На сегодняшний день картина такова – прокурор ежемесячно направляет в суд иски, чтобы восстановить нарушенные права пенсионеров. За 2019 год таких заявлений уже подали 194. Требования сводятся к одному – взыскать с районной администрации задолженность за счет денег местного бюджета, - прокомментировали в областной прокуратуре.

В итоге разбирательства закончились тем, что пенсионерам выплатили в общей сложности 787 тысяч рублей. Работа в этом направлении продолжается, ситуация под контролем прокурора области.

ИСТОЧНИК KP.RU