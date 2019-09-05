«Большая вода» довольно быстро отступает в Еврейской автономии

СЕГОДНЯ 09:23 2019-09-05T09:23:17+03:00

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В Еврейской автономии постепенно стабилизируется гидрологическая обстановка. На сегодняшний день отмечают довольно интенсивный спад уровня воды в реках Амур, Тунгуска, Бира, Биджан, Кирга, Икура и Большой Ин. Ушла «большая вода» из поселков Партизанское и Волочаевка-1, где были подтоплены 25 жилых домов, два участка дорог, 29 приусадебных хозяйств.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО, на сегодняшний день вода еще находится в 46 населенных пунктах. Стихия захватила 165 жилых домов, семь тысяч 83 придомовые территории, 30 участков дорог, протяженностью 17,9 километра. Идут работы по откачке воды в поселках, местным жителям оказывают адресную помощь.

Напомним, также в регионе началась кампания по дезинфекции территорий, с которых ушла «большая вода». В целом к работам по ликвидации последствий паводка привлекли больше 700 человек, задействовали 125 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU