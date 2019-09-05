Владимир Путин дал старт работе международного терминала аэропорта в Хабаровске

СЕГОДНЯ 08:15 2019-09-05T08:15:00+03:00

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Старт работе нового международного терминала в аэропорту Хабаровска дал Владимир Путин. Это произошло вчера, 4 сентября, на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Как отметили в пресс-службе Минвостокразвития, площадь терминала составила более 27 тысяч квадратных метров. Пассажиропоток здесь может достигать трех миллионов человек в год. Здание оснастили телетрапами, системами безопасности и обработки багажа, досмотровым оборудованием и другой техникой. Рядом с терминалом обустроили привокзальную площадь с парковочной и пешеходными зонами.

В этот проект вложили 4,9 миллиарда рублей. К слову, в аэропорту Хабаровск также заканчивают первый этап реконструкции аэродромного комплекса аэропорта. Согласно проекту в порядок приведут взлетно-посадочную полосу №1, части перрона и рулежных дорожек, построят объекты обеспечения аэродромной инфраструктуры. Эти работы обойдутся в 8,2 миллиарда рублей. Срок окончания работ - 2019 год.

ИСТОЧНИК KP.RU