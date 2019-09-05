Березовый сок из Хабаровского края оценил полпред Юрий Трутнев

СЕГОДНЯ 09:52 2019-09-05T09:52:47+03:00

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Хабаровский край достойно представил свою «визитную карточку» на выставке «Улицы Дальнего Востока». Мероприятие проходит в рамках Восточного экономического форума, который стартовал во Владивостоке. Среди участников 11 представители дальневосточных регионов. Павильон края 3 сентября осмотрели вице-премьер Юрий Трутнев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Как отметили в краевом министерстве имущественных отношений, на своей площадке край представил товары краевых предприятий и инвестиционные проекты по отраслям. В ассортименте была продукция с «дальневосточных гектаров» - дикоросы, мед, молочные изделия и другое. К слову, высокие гости не отказались от угощений, полпреду особенно понравился березовый сок.

Напомним, выставка «Улица Дальнего Востока» будет открыта с 3 по 6 сентября. В этот период ее смогут посетить гости и участники ВЭФ. После этого 7 сентября пройтись по «улице» смогут многодетные семьи, пенсионеры, ветераны и представители молодежных организаций, а 8 сентября выставку откроют уже для всех желающих.

ИСТОЧНИК KP.RU