Врачи поезда «Академик Федор Углов» доберутся до глубинки Хабаровского края

СЕГОДНЯ 10:56 2019-09-05T10:56:05+03:00

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В Хабаровский край прибудет медицинский поезд «Академик Федор Углов». По территории Комсомольского территориального управления ДВЖД он будет курсировать с 6 по 17 сентября 2019 года.

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги, поезд будет следовать и делать остановки на станциях согласно графика. Так, 6 сентября состав прибудет в Этыркэн, 7 сентября - в Алонку, 8 сентября – в Тырму, 9 сентября – в Солони, 10 сентября – в Сулук, 11 сентября – в Герби, 12 сентября – в Джамку, 13 сентября – в Амгунь, 14 сентября – в Постышево, 15 сентября – в Болен, 16 сентября – в Эворон и 17 сентября – в Горин.

Напомним, медицинский поезд «Академик Федор Углов» представляет собой передвижной консультативно-диагностический центр. Здесь можно пройти различные обследования. Например, по части акушерства и гинекологии, кардиологии, неврологии, оториноларингологии, офтальмологии. Услуги оказывают бесплатно, посетителям при себе нужно иметь полис обязательного медицинского страхования и паспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU