Агрессивные медведи напугали сельчан возле свалки в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 11:35 2019-09-05T11:35:17+03:00

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В Хабаровском крае за последнюю неделю, с 30 августа по 5 сентября зафиксировали девять конфликтных ситуаций с участием диких животных. Всего с начала года случилось 150 подобных случаев.

Как отметили в краевом министерстве природных ресурсов, чаще всего звери заявляли о себе в понедельник, 2 сентября. Так, в Хабаровск с острова Кабельный по Амуру приплыла косуля, которая выбралась в районе стрелкового комплекса на улице Серышева, 1. В поселок Харпичан Солнечного района пришел бурый медведь, а два его собрата прогулялись по поселкам Березовка и Гусевка Солнечного района. Еще один косолапый посягнул на дачи в СНТ «Березка» Солнечного района.

На следующий день, 3 сентября, два медведя разгромили пасеку в поселке Западный Советско-Гаванского района, а другой бурый напугал жителей села имени Полины Осипенко, который проходили недалеко от свалки. Такой же шок испытали от встречи с агрессивным косолапым и работники метеостанции, расположенной в отрогах Станового хребта в Аяно-Майском районе. Неприятная ситуация произошла 4 сентября. В этот же день звери зашли в село Циммермановка Ульчского района.

Завершается список конфликтных ситуаций заплывом еще одной косули, которая добралась до краевой столицы вплавь с острова Дачного. На берег она вышла в районе военного санатория в Северном микрорайоне Хабаровска.

ИСТОЧНИК KP.RU