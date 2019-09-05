Сборная России по прыжкам на батуте прибыла в Хабаровск на сборы
В Хабаровск прибыла национальная сборная России по прыжкам на батуте. Спортсмены в краевой столице будут готовиться к этапу Кубка мира, который пройдет в краевом центре 21-22 сентября.
Как отметил Алексей Рыжков, главный тренер сборной России, участники сборов постараются выстроить модель подготовки к двум турнирам - чемпионату мира в Токио, который пройдёт в конце ноября этого года и к Олимпийским играм 2020 года. Вместе со спортсменами на Дальний Восток прилетели психолог и биохимик.
Отметим, что в Хабаровск сборная прибыла в расширенном составе. Среди делегатов гимнасты, выступающих в индивидуальных видах и молодые спортсмены, выступающие в синхронных прыжках. К слову, вместе с приезжими спортсменами также будут тренироваться спортсменки из Комсомольска-на-Амуре, которые выступят на чемпионате России.
В Хабаровске с 16 по 18 сентября состоится чемпионат России по прыжкам на батуте, а с 21 по 22 сентября 200 сильнейших спортсменов планеты в рамках этапа Кубка мира поборются за путевки на Олимпийские игры в Токио 2020 года, - сообщили в краевом министерстве физкультуры и спорта.
ИСТОЧНИК KP.RU