СЕГОДНЯ 12:24 2019-09-05T12:24:45+03:00

Сборная России по прыжкам на батуте прибыла в Хабаровск на сборы ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края

Спортсмены будут в краевом центре готовиться к чемпионату мира в Токио и к Олимпийским играм 2020 года

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В Хабаровск прибыла национальная сборная России по прыжкам на батуте. Спортсмены в краевой столице будут готовиться к этапу Кубка мира, который пройдет в краевом центре 21-22 сентября.

Как отметил Алексей Рыжков, главный тренер сборной России, участники сборов постараются выстроить модель подготовки к двум турнирам - чемпионату мира в Токио, который пройдёт в конце ноября этого года и к Олимпийским играм 2020 года. Вместе со спортсменами на Дальний Восток прилетели психолог и биохимик.

Отметим, что в Хабаровск сборная прибыла в расширенном составе. Среди делегатов гимнасты, выступающих в индивидуальных видах и молодые спортсмены, выступающие в синхронных прыжках. К слову, вместе с приезжими спортсменами также будут тренироваться спортсменки из Комсомольска-на-Амуре, которые выступят на чемпионате России.

В Хабаровске с 16 по 18 сентября состоится чемпионат России по прыжкам на батуте, а с 21 по 22 сентября 200 сильнейших спортсменов планеты в рамках этапа Кубка мира поборются за путевки на Олимпийские игры в Токио 2020 года, - сообщили в краевом министерстве физкультуры и спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU