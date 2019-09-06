2019-09-06T01:31:44+03:00
Происшествия

«Пациент» в Хабаровске отметился в восьми преступлениях

Задержанный маскировался под посетителя больницы и забирал чужие вещи из палат
Александр ШТААЛЬ
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«Пациент» в Хабаровске отметился в восьми преступлениях«Пациент» в Хабаровске отметился в восьми преступленияхФото: Олег ЗОЛОТО
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Пациенты хабаровской больницы оказались жертвами изобретательного вора. Неизвестный проникал к ним в палаты, пока сами пострадавшие были на процедурах, и забирал чужие вещи. Так, в одной из больниц у приезжих из Николаевска-на-Амуре и Биробиджана фигурант похитил два смартфона общей стоимостью 48 тысяч рублей. Позже выяснилось, какую изобретательность проявил злоумышленник ради добычи.

- По версии следствия, 36-летний фигурант заходил в лечебные учреждения под видом пациента. Для маскировки он даже переобувался в домашнюю обувь. Потом бродил по учреждению в поисках палат, где есть вещи, но нет пациентов, осматривал чужое имущество и забирал ценные вещи, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Предполагается, что орудовал злоумышленник в основном в больницах Железнодорожного района. Есть версия, что он причастен к восьми противоправным эпизодам. Размер причиненного ущерба пока устанавливают. К слову, в прошлом подозреваемого уже были три судимости за кражи и грабеж. Сейчас в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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