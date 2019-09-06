2019-09-06T04:09:36+03:00
Происшествия

Уровень Амура у Хабаровска сегодня, 6 сентября 2019, на отметке 614 сантиметров

Река сдает позиции, возвращая сушу людям
Ольга КИВА
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Уровень Амура у Хабаровска сегодня 6 сентября 2019 на отметке 614 сантиметровУровень Амура у Хабаровска сегодня 6 сентября 2019 на отметке 614 сантиметровФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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У Хабаровска уровень Амура сегодня, 5 сентября, составил 614 сантиметров. Такие данные предоставили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС» по состоянию на шесть часов утра. Гидрологи прогнозируют, что спад воды в реке продолжится – в ближайшие два дня она опустится еще на 10-15 сантиметров.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, на Нижнем Амуре пойма затоплена на 0,5-4,9 м. На участке Хабаровск – село Нижнетамбовское и у села Мариинское уровни воды пока держатся в пределах опасных отметок. В пределах неблагоприятного явления гидрологическая обстановка у села Циммермановка и на участке сел Богородское и Тахта.

Отметим также, что спад уровня воды наблюдают и на реке Уссури. Гидрологи прогнозируют, что такая тенденция сохранится в ближайшее время. Аналогичная ситуация на реках Тунгуска и Кур, однако уровни воды пока в пределах отметок неблагоприятного явления.

Отметим также, что на Нижнем Амуре в ближайшие дни сохранится тенденция подъема на 5-12 сантиметров в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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