2019-09-06T02:44:39+03:00
Происшествия

Терапевта в Хабаровске наказали за «липовые» диагнозы призывников

За деньги врач помогала новобранцам «откосить» от службы из-за несуществующих болезней
Александр ШТААЛЬ
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Терапевта в Хабаровске наказали за «липовые» диагнозы призывниковТерапевта в Хабаровске наказали за «липовые» диагнозы призывниковФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске прошел суд над врачом-терапевтом, который помогал призывникам «откосить» от службы в армии. По материалам дела, фигурантка с конца 2017 года по 2018 год, будучи членом врачебной комиссии в военкомате, обследовала будущих новобранцев. Некоторые после встречи с ней выдохнули и забыли про свой долг перед Родиной. Женщина указала в их документах фиктивные диагнозы, которые препятствуют прохождению службы.

- За свои услуги врач брала деньги - от 40 до 60 тысяч рублей с каждого «негодного» призывника. Следствие установило, что она успела получить восемь взяток, из них четыре лично и четыре через посредника, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Суд над предприимчивым терапевтом прошел вчера 5 сентября. Служители Фемиды признали ее виновной в получение должностным лицом взятки в значительном размере за незаконные действия. В качестве наказания ей назначили два года лишения свободы. Столько времени она проведет в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Посредник и взяткодатели ранее привлечены к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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