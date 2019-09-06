СЕГОДНЯ 03:19 2019-09-06T04:11:13+03:00

Уровень Амура у Комсомольска сегодня, 6 сентября 2019 года, почти добрался до восьми метров Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

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Уровень воды у Комсомольска сегодня, 6 сентября 2019 года, составил 792 сантиметра. Такие данные предоставили в управлении ГОЧС администрации города по состоянию на утро. Гидрологи прогнозируют, что вода и дальше будет прибывать. Так, в ближайшие сутки ожидается подъем на пять сантиметров.

Днем ране в городской администрации сообщили, что в зоне подтопления находятся 106 индивидуальных домов и 308 приусадебных участков. В пункте временного размещения сейчас находятся 33 человека.

В городе Юности продолжаются работы по укреплению гидросооружений. В частности речь идет о микрорайоне имени Менделеева, на улицах Сторожевая, Пугачева, Водной, Лодочной, Затонной. Защиту от стихии обеспечивают также на Индустриальном и Хорпинском шоссе.На сегодняшний день грунтовыми водами подтоплено 168 подвалов многоквартирных домов. Жителей города убедительно просят воздержаться от откачки воды. Эту работу лучше сделать, когда уровень грунтовых вод будет снижаться вместе с уровнем Амура.

ИСТОЧНИК KP.RU