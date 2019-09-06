2019-09-06T03:46:58+03:00
Здоровье

В Хабаровском крае начали бесплатно прививать от гриппа

Защититься от вируса в этом году смогут около 700 тысяч человек
Ольга КИВА
Поделиться:
В Хабаровском крае начали бесплатно прививать от гриппаВ Хабаровском крае начали бесплатно прививать от гриппаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае стартовала прививочная кампания против гриппа. Так, защитить себя от вируса смогут около 700 человек. При этом вакцинация для каждого будет совершенно бесплатной. Чтобы сделать прививку достаточно обратиться в поликлинику по месту жительства до конца ноября.

Как отметили в пресс-службе правительства края, врачи планируют вакцинировать как минимум 55 процентов взрослого населения и 75 процентов детей. Не обойдут вниманием подтопленцев, среди которых как минимум 60 процентов людей должны получить вакцину. Такое соотношение позволит создать надежную иммунную прослойку и не допустить сезонного распространение инфекции.

Напомним, грипп – сложная болезнь, которая всегда проходит в острой форме с высокой температурой и большой вероятностью осложнений. Жителям региона настоятельно рекомендуют сделать прививки, чтобы сократить вероятность заражения. Также привитые люди переносят заболевание легче.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Неопознанных коров задержали на границе ЕАО и Амурской области
В Хабаровске сдали долгострой на улице Слободской
Играющие дети стали мишенью для квартирного стрелка в Хабаровске
Уровень Амура у Комсомольска сегодня, 6 сентября 2019 года, почти добрался до восьми метров
Терапевта в Хабаровске наказали за «липовые» диагнозы призывников
Уровень Амура у Хабаровска сегодня, 6 сентября 2019, на отметке 614 сантиметров
«Пациент» в Хабаровске отметился в восьми преступлениях
Погода в Хабаровске на 6 сентября 2019 года: днем до +27, возможен небольшой дождь
Сборная России по прыжкам на батуте прибыла в Хабаровск на сборы
Агрессивные медведи напугали сельчан возле свалки в Хабаровском крае
Врачи поезда «Академик Федор Углов» доберутся до глубинки Хабаровского края
В Хабаровске стартовал четырехмесячный Фестиваль индийской культуры
Березовый сок из Хабаровского края оценил полпред Юрий Трутнев
«Большая вода» довольно быстро отступает в Еврейской автономии