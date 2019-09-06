В Хабаровском крае начали бесплатно прививать от гриппа

СЕГОДНЯ 03:46 2019-09-06T03:46:58+03:00

Защититься от вируса в этом году смогут около 700 тысяч человек

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В Хабаровском крае стартовала прививочная кампания против гриппа. Так, защитить себя от вируса смогут около 700 человек. При этом вакцинация для каждого будет совершенно бесплатной. Чтобы сделать прививку достаточно обратиться в поликлинику по месту жительства до конца ноября.

Как отметили в пресс-службе правительства края, врачи планируют вакцинировать как минимум 55 процентов взрослого населения и 75 процентов детей. Не обойдут вниманием подтопленцев, среди которых как минимум 60 процентов людей должны получить вакцину. Такое соотношение позволит создать надежную иммунную прослойку и не допустить сезонного распространение инфекции.

Напомним, грипп – сложная болезнь, которая всегда проходит в острой форме с высокой температурой и большой вероятностью осложнений. Жителям региона настоятельно рекомендуют сделать прививки, чтобы сократить вероятность заражения. Также привитые люди переносят заболевание легче.

ИСТОЧНИК KP.RU