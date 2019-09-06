2019-09-06T05:17:46+03:00
Общество

Неопознанных коров задержали на границе ЕАО и Амурской области

У перевозчика не оказалось документов на животных
Ольга КИВА
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Неопознанных коров задержали на границе ЕАО и Амурской областиНеопознанных коров задержали на границе ЕАО и Амурской областиФото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО
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На границе Еврейской автономии и Амурской области остановили грузовик с коровами. Как оказалось, у перевозчика не было документов на животных, а это уже квалифицировали, как серьезное нарушение. Напомним, в регионе усилили меры безопасности в связи с зарегистрированными случаями африканской чумы у животных. В связи с этим на автодороге Р-297 «Амур» 27 августа этого года организовали ветеринарно-полицейский пост.

- Сотрудники этого поста осмотрели машины, обнаружили животных и потребовали на них ветеринарные сопроводительные документы. Однако у перевозчика их не оказалось, поэтому в отношении него началось административное разбирательство, - прокомментировали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Отметим, что пост работает на границе с Амурской областью с целью усиления контроля за перевозкой животных и грузов животного происхождения. С начала работы поста правоохранители досмотрели 117 машин и составили один протокол об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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