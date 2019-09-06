В Хабаровске сдали долгострой на улице Слободской

СЕГОДНЯ 04:47 2019-09-06T04:47:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске с горем пополам сдали наконец-то долгострой на улице Слободской. Изначально застройщик обещал закончить строительство в 2017 году, однако свои обязательства перед покупателями компания не полнила. Вмешаться в ситуацию пришлось работникам прокуратуры.

- Результаты проверки подтвердили, что организация возводила многоквартирник с привлечением денег дольщиков. Сам же застройщик не раз продлевал разрешение на строительство. Директору компании вносили предостережения о недопустимости нарушения срока окончания строительства, ситуация была на постоянном контроле, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

В итоге компания достроила дом, но потом из-за сложного финансового положения у нее возникли проблемы технологического присоединения дома к сетям теплоснабжения. Этот вопрос тоже благополучно решили и 3 сентября разрешение на ввод жилого дома в эксплуатацию было оформлено. Квартиры в новостройке получат 128 дольщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU