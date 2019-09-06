2019-09-06T04:17:29+03:00
Происшествия

Играющие дети стали мишенью для квартирного стрелка в Хабаровске

Происшествие случилось в Индустриальном районе города
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Играющие дети стали мишенью для квартирного стрелка в ХабаровскеИграющие дети стали мишенью для квартирного стрелка в ХабаровскеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Индустриальном районе Хабаровска произошло небывалое происшествие. Мужчина из окна своей квартиры выстрелил в группу детей из пневматической винтовки. Происшествие случилось на этой неделе, 3 сентября. В результат действий злоумышленника пострадал шестилетняя девочка. Ей оказали квалифицированную медицинскую помощь, ее жизнь вне опасности.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю, по данному инциденту уже возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Подозреваемый – 52-летний гражданин, которого уже арестовали по решению суда.

Отметим, что на момент происшествия подозреваемый был пьян. В его биографии уже были темные пятна – его привлекали к уголовной ответственности за угрозу убийством. Расследование этого инцидента продолжается, следователи восстанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, этим летом играющие дети стали раздражающим фактором для другого мужчины. Правда, в том случае пожилой человек решил проучить ребят, обстреляв их твердым пластилином из трубочки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Неопознанных коров задержали на границе ЕАО и Амурской области
В Хабаровске сдали долгострой на улице Слободской
В Хабаровском крае начали бесплатно прививать от гриппа
Уровень Амура у Комсомольска сегодня, 6 сентября 2019 года, почти добрался до восьми метров
Терапевта в Хабаровске наказали за «липовые» диагнозы призывников
Уровень Амура у Хабаровска сегодня, 6 сентября 2019, на отметке 614 сантиметров
«Пациент» в Хабаровске отметился в восьми преступлениях
Погода в Хабаровске на 6 сентября 2019 года: днем до +27, возможен небольшой дождь
Сборная России по прыжкам на батуте прибыла в Хабаровск на сборы
Агрессивные медведи напугали сельчан возле свалки в Хабаровском крае
Врачи поезда «Академик Федор Углов» доберутся до глубинки Хабаровского края
В Хабаровске стартовал четырехмесячный Фестиваль индийской культуры
Березовый сок из Хабаровского края оценил полпред Юрий Трутнев
«Большая вода» довольно быстро отступает в Еврейской автономии