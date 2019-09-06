Играющие дети стали мишенью для квартирного стрелка в Хабаровске

СЕГОДНЯ 04:17 2019-09-06T04:17:29+03:00

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В Индустриальном районе Хабаровска произошло небывалое происшествие. Мужчина из окна своей квартиры выстрелил в группу детей из пневматической винтовки. Происшествие случилось на этой неделе, 3 сентября. В результат действий злоумышленника пострадал шестилетняя девочка. Ей оказали квалифицированную медицинскую помощь, ее жизнь вне опасности.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю, по данному инциденту уже возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Подозреваемый – 52-летний гражданин, которого уже арестовали по решению суда.

Отметим, что на момент происшествия подозреваемый был пьян. В его биографии уже были темные пятна – его привлекали к уголовной ответственности за угрозу убийством. Расследование этого инцидента продолжается, следователи восстанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, этим летом играющие дети стали раздражающим фактором для другого мужчины. Правда, в том случае пожилой человек решил проучить ребят, обстреляв их твердым пластилином из трубочки.

ИСТОЧНИК KP.RU